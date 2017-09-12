В Петербурге 12 сентября потеплеет до +22 градусов

Во вторник, 12 сентября, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Утром и днем местами возможен дождь. Ветер южных направлений днем достигнет скорости в 11 м/с.

Температура днем будет варьироваться от +20 до +22 градусов. Атмосферное давление ночью повышалось, а днем начнет понижаться.