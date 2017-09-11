Ученые ожидают супервспышку на Солнце

Ученые из Дании, Бельгии, Китая и Италии предупредили о "супервспышке" на Солнце, передает lenta.ru.

Они считают, что череда мощных вспышек на поверхности звезды в последние дни могут стать причиной возникновения настоящей "супервспышки".

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Накануне, 10 сентября, ученые констатировали четвертый взрыв на поверхности светила. Такое глобальное явление как "супервспышка" может происходит, если черные пятна на Солнце начинают взаимодействовать друг с другом. Выброс подобной мощности астрофизики не могли наблюдать уже несколько десятилетий.

Ранее, 8 сентября на Солнце произошли три мощные вспышки, относящаяся к максимальному классу "X", последняя - около 11:00. Причем серия вспышек началась еще 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

Ученые отмечают, что произошедшее - закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.