В Петербурге пройдет первый в России парад альтернативных видов транспорта

В субботу, 16 сентября, в 17:00 от сквера Виктора Цоя стартует парад альтернативных видов транспорта «Время перемен».

Фото: организаторы парада

Маршрут парада пройдет по новым велополосам с тремя остановками в парках и скверах. «На каждой остановке мы погрузимся в разные музыкальные эпохи страны: в сквере Цоя вместе с Сергеем Елзагиным, благодаря которому безымянный сквер приобрёл имя Виктора Цоя, поговорим об эпохе перемен времён группы Кино; в Лопухинском саду Евгения Зима из Евгения Зима Band поведает нам о развитии джаза в России; а мама российской Drum and Bass сцены DJ Zemine в Александровском парке у театра «Балтийский дом» расскажет о первых шумных электронных вечеринках. Посмотрим старые видеоклипы и послушаем уличных музыкантов, участников фестиваля «Твоя музыка»», - сообщают организаторы парада.

В 19:00 в Великан-парке начнется показ фильма Виктора Буды «Эпоха танцев». Вход для всех свободный после регистрацим по ссылке.

Фильм посвящен периоду рождения новой музыкальной культуры в СССР и возникновению рейв-движения в России. «Эпоха танцев» претендует на то, чтобы стать первой задокументированной историей российской техно-революции.

Работа над лентой продолжалась почти пять лет, за это время авторы взяли более сорока интервью, были использованы кадры из частных архивов, из латвийского Государственного архива аудиовизуальных документов, фрагменты некогда гремевших программ «Видеоритмы», «Кафе Обломовъ», «Субкультура», «Первый прогноз».