Картина дня: «Матильда» и ДТП на КАД

Главная тема дня, по версии «Монитора» - первый показ нашумевшего фильма «Матильда», а точнее то, что его предвещало. Противники фильма сожгли автомобиль «коктейлями Молотова», оставив записку «За Матильду гореть». Первыми об этом написали «Бумага» (10:35), «Пятый канал» (12:15) и «Фонтанка» (12:35).

Это уже второе подобное нападение за последние две недели. В ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала также забросали «коктейлями Молотова» Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

Сама Поклоснкая сочла сегодняшний поджег провокацией. «Оценить всю совокупность ситуации с учетом простого правила: кому это выгодно? Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял? Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?», - заявила Поклоснкая.

Тем временем во Владивостоке впервые показали нашумевший фильм – подробнее в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Еще одна популярная тема дня касается Петербурга напрямую – ДТП с автобусом вызвало большую пробку. По словам очевимдцев, столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе автобус. ДТП перекрыло от двух до четырех рядов. На место аварии прибыл вертолет.

В районе ДТП образовался затор длиной в 3,5 километров, в котором можно потерять 32 минуты, вместо привычных двух минут.

Самыми оперативными 11 сентября стали «Бумага», «Пятый канал» и «Фонтанка».