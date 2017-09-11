Минздрав: Россияне стали пить вдвое меньше

За последние 10 лет употребление алкоголя в России снизилось почти в два раза. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

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«Сегодня потребление алкоголя составляет в России примерно 10,3 л на человека. Это существенно меньше, чем еще, скажем, 10 лет назад, в 2008 году у нас потребление составляло примерно 18 л на человека»,— приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Минздрав России уже сообщал о снижении потребления спиртного в стране. Специалисты министерства связывали это с ростом акцизов. В Минздраве считают, что поэтапное повышение акцизов и установление минимальной цены на крепкую алкоголь является одной из наиболее эффективных мер.