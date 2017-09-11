Власти Петербурга будут исследовать дорожное движение за 40 млн рублей

Дирекция по организации дорожного движения ищет подрядчика для исследования транспортных потоков в Петербурге. Такой контракт опубликован на сайте госзакуп в понедельник, 11 сентября.

Его начальная цена составила 39,97 млн рублей. Подрядчик должен будет до 15 декабря 2019 года разработать комплексную схему организации дорожного движения, а также план по ее внедрению.

Так, в новой схеме должны быть «предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности и повышению пропускной способности дорог».

Победитель конкурса должен будет изучить нынешнее состояние транспортной инфраструктуры города и разработать несколько программ. Одна из них, к примеру, должна дать возможность приоритетному движению общественного транспорта и велосипедному движению.

Подрядчик также должен будет замерить интенсивность потоков на некоторых объектах. В техзадании перечислены 88 наиболее загруженных перекрестков Петербурга.