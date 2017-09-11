СПбГУ поможет СК идентифицировать останки царской семьи

Ученые петербургского государственного университета (СПбГУ) помогут Следственному комитету (СК) в расследовании дела об убийстве царской семьи, сообщают в вузе.
О сотрудничестве договорились глава СК России Александр Бастрыкин и ректор петербургского университета Николай Кропачев.
Теперь студенты вуза смогут пройти практику в СК, а его сотрудники будут пользоваться научными ресурсами и базами СПбГУ.
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Также вуз Петербурга и Следственный Комитет будут вести совместные генетические исследования. К примеру, Бастрыкин хочет привлечь ученых СПбГУ к идентификации останков семьи последнего российского императора Николая II.
Эксперты СПбГУ уже много лет готовят заключения по запросам Следственного комитета, глава которого является выпускником вуза.