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ТРЦ «Галерея» и «Олимпик Плаза» оказались недоступными для инвалидов

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© Фото: goodhouse.ru

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Торговые центры провалили проверку прокуратуры.

В понедельник, 11 сентября, прокуратура Центрального района Северной столицы предписала торговым центрам «Галерея» и «Олимпик Плаза» устранить нарушения, которые не позволяют им быть доступными для инвалидов.

Прокуратура провела в торговых центрах проверку и выяснила, что попасть в них можно только через двери-вертушки, которые затрудняют вдох маломобильным гражданам. Также нарушения были выявлены в санузлах для инвалидов.

Отсутствовали в ТРЦ и указатели, необходимые для покупателей с нарушениями зрения. Стойки информации и кассовые зоны в кафе оказались слишком высокими и превысили норму почти на один метр.

ТРЦ «Галерея» расположен на Лиговском проспекте около Московского вокзала. «Олимпик Плаза» находится на улице Марата. 

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