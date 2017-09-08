«Лахта-центр» запустил приложение по новаторскому Петербургу

Команда «Лахта-центра» совместно с петербургскими антропологами, историками архитектуры и искусствоведами запустила бесплатное мобильное приложение с экскурсиями по Петербургу.

Все маршруты «Лахта Trip» включает в себя от десяти до двенадцати локаций. На остановках можно будет послушать аудиозапись, а также увидеть изображения Северной столицы. Все экскурсии посвящены теме новаторства в истории города.

Маршрут начинается в центре Северной столицы и завершаются на Петроградской стороне. Экскурсию можно пройти на общественном транспорте, машине или пешком. На велосипеде время в пути - примерно 2,5 часов.

Приложение можно бесплатно скачать в Google Play, App Store, а также на Surprise Me.