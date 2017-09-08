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Синоптики обещают: вторая половина сентября в Петербурге будет дождливой и прохладной

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© Фото: s-pb.in

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«Санкт-Петербург.ру» узнал, какую погоду в Петербурге в последние недели сентября ожидают различные сервисы прогнозов.

Несколько сервисов прогноза погоды объявили свои данные на вторую половину сентября. Если Гидрометцентр не дает таких долгосрочных прогнозов, то Gismeteo, «Яндекс.Погода» и «Рамблер. Погода» пытаются угадать, что нас ждет в эти дни.

Фото: Отзыв.ру
 

Наиболее пессимистичные прогнозы дают специалисты Gismeteo. Самый теплый день ожидается в ближайшую среду, 13 сентября – воздух прогреется до +22 градусов. При этом именно на эту дату придется гроза и сильный дождь. Синоптики сервиса считают, что 18 по 30 сентября температура днем в дневное время будет варьироваться от +5 до +13 градусов, и абсолютно каждый день ожидаются дожди.

Дни без осадков прогнозирует «Ядекс.Погода». По мнению их синоптиков, можно будет оставить зонты дома с 24 по 27 сентября. Гроз там не ожидают вовсе. При этом температура воздуха, по мнению «Яндекса», будет куда выше, чем в прогнозах Gismeteo -  от 12 до 15 градусов тепла.

Совсем оптимистично выглядят прогнозы специалистов «Рамблера». Дождливой там ожидается лишь следующая неделя с 11 по 17 сентября, а с 18 по 30 числа осадки прогнозируются лишь в половине дней. Температура воздуха в последние две недели месяц, по их данным, будет от 14 до 17 градусов тепла.

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