Синоптики обещают: вторая половина сентября в Петербурге будет дождливой и прохладной

Несколько сервисов прогноза погоды объявили свои данные на вторую половину сентября. Если Гидрометцентр не дает таких долгосрочных прогнозов, то Gismeteo, «Яндекс.Погода» и «Рамблер. Погода» пытаются угадать, что нас ждет в эти дни.

Фото: Отзыв.ру

Наиболее пессимистичные прогнозы дают специалисты Gismeteo. Самый теплый день ожидается в ближайшую среду, 13 сентября – воздух прогреется до +22 градусов. При этом именно на эту дату придется гроза и сильный дождь. Синоптики сервиса считают, что 18 по 30 сентября температура днем в дневное время будет варьироваться от +5 до +13 градусов, и абсолютно каждый день ожидаются дожди.

Дни без осадков прогнозирует «Ядекс.Погода». По мнению их синоптиков, можно будет оставить зонты дома с 24 по 27 сентября. Гроз там не ожидают вовсе. При этом температура воздуха, по мнению «Яндекса», будет куда выше, чем в прогнозах Gismeteo - от 12 до 15 градусов тепла.

Совсем оптимистично выглядят прогнозы специалистов «Рамблера». Дождливой там ожидается лишь следующая неделя с 11 по 17 сентября, а с 18 по 30 числа осадки прогнозируются лишь в половине дней. Температура воздуха в последние две недели месяц, по их данным, будет от 14 до 17 градусов тепла.