Картина дня: сквер Довлатова, Марсово поле и эрмитажные коты

Самая популярная тема дня, по версии «Монитора», это новость о том, что сквер на Загородном проспекте может получить имя Довлатова. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:10), Закс.ру (12:25) и «Деловой Петербург» (13:10).

Вопрос о присвоении имени Довлатова будет рассмотрен на ближайшем заседании Топонимической комиссии Северной столицы. Если комиссия одобрит инициативу, то документ уйдет для утверждения губернатору Георгию Полтавченко.

Вторая по популярности новость дня касается митингов на Марсовом поле. Стало известно, что их запрет связан с акциями Навального. Глава Петербурга Георгий Полтавченко считает, что петербуржцы злоупотребляли правом свободы собраний и приводили в "гайд-парк" вместо разрешенных двух сотен человек гораздо больше.

Об этом говорится в ответе Смольного на запрос депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского. "На мой взгляд, это возмутительная отписка, демонстрирующая полное презрение администрации к правам граждан и нежелание их соблюдать", -заявил Вишневский.

Еще одна резонансная новость дня – при пожаре в Эрмитаже пострадали четыре кошки, но никто не погиб. Сейчас выясняются точные причины пожара, на месте работали дознаватели. По предварительным данным, огонь появился из-за неисправной проводки либо из-за непотушенного окурка. Эрмитаж работает в штатном режиме.

Самыми оперативными за день стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и «Пятый канал».