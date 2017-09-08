Съемки фильма «Окрыленные» перекроют движение в районе Дворцовой площади

С понедельника по вторник, с 11 по 12 сентября, движение транспорта по Миллионной улице и Дворцовому проезду закроют из-за съемок фильма «Окрыленные», сообщают в КРТИ.

Проезд автомобилей будет невоможен от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, а также от Певческого моста до Дворцовой площади.

Съемки фильма в центре Петербурга начнутся в полдень и продлятся до 15:00 12 сентября.