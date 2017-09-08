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Жириновский попросил главу СК отпустить Кирилла Серебренникова

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© Фото: Medialeaks

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Депутат ГД направил письмо на имя Александра Бастрыкина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, цитирует текст письма РБК.

«Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — написал Жириновский.

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Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, он находится под домашним арестом до 19 октября. Режиссера задержали в Петербурге вечером 21 августа, он рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. 

По уголовному делу также проходят другие руководители компании, причем бывший главный бухгалтер Нина Масляева дала признательные показания.Сам Серебренников на суде заявил, что виновным себя не считает, а выделенные деньги были потрачены на успешные театральные постановки.

Свое задержание Серебренников считает показательным, за него вступились многие российские и зарубеежные деятели искусства, в том числе актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен.

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