Жириновский попросил главу СК отпустить Кирилла Серебренникова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, цитирует текст письма РБК.
«Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — написал Жириновский.
Читайте также:
Путин прокомментировал уголовное дело в отношении Кирилла Серебренникова
Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, он находится под домашним арестом до 19 октября. Режиссера задержали в Петербурге вечером 21 августа, он рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться.
Свое задержание Серебренников считает показательным, за него вступились многие российские и зарубеежные деятели искусства, в том числе актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен.