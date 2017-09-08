Активисты просят устроить прощальный рейс самой массовой модели ленинградского трамвая

Неравнодушные петербуржцы просят устроить прощальный рейс трамваев самой массовой в Ленинграде модели — ЛМ68М. Такое письмо по сведениям в ГУП «Горэлектротранс» направил один из активистов, передает «Мы можем.Ru».

Он попросил рассмотреть возможность устроить такой рейс с учетом важности этой модели в жизни Северной столицы, вагоны которой покинут Петербург в сентябре.

Кроме того, в письме приводятся примеры аналогичных прощальных рейсов, которые были прежде. Наиболее известный прощальный рейс прошел 18 марта 1979 года. Тогда будущий музейный поезд из вагонов ЛМ-33 и ЛП-33 (в простонародье «Американка») в последний раз проехался по 14-му маршруту. Трамвайщики рассказывают, что люди специально пропускали другие трамваи и ждали именно Американку, а сами вагоны ехали «под завязку».

ЛМ-68М — советский четырехосный трамвайный вагон, выпускавшийся Ленинградским трамвайно-механическим заводом. Серийный выпуск начался в 1974 году и продолжался до 1988 года. Трамвайные вагоны ранее эксплуатировались в Архангельске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Темиртау, Череповце.