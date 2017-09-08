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Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

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© Фото: i.pinimg.com

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Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

Удельный

 

(проспект Испытателей / проспект Энгельса, метро "Удельная")

Один из любимых парков петербургских бегунов – Удельный – при Петре I был территорией для выращивания корабельной сосны. Одна из городских легенд гласит, что и по сей день среди деревьев есть то, что посадил сам император. 

В конце XIX века эти земли отдали под строительство дач, после революционных событий 1917 года появился парк им. Челюскинцев.

Сегодня этот живописный парк привлекает, в первую очередь, спортсменов. Летом здесь можно встретить очень много бегунов, а зимой — лыжников. Для осенних прогулок это место также отлично подходит – красиво и тихо. Небольшая территория парка огорожена для белок и птиц, которых можно покормить прямо с руки. 

Шуваловский парк

 

(проспект Суздальский / шоссе. Выборгское, метро "Озерки", "Проспект просвещения")

Этот красивый парк почти примыкает к новостройкам - начинается сразу за Суздальским проспектом. Выглядит он как настоящий лес, но с дорожками, холмами и водоемами. 

На его территории есть пруды "Шапка Наполеона" и "Рубаха Наполеона", в соответствии с их формой. Находятся Дворец Воронцовых-Дашковых и церковь Св.Петра и Павла (при имении Шуваловых). Здание церкви построено в 1831-1846 годы по проекту архитектора А.П.Брюлова. Храм построен в готическом стиле. Церковь была закрыта в 1932 году, служба возобновлена в 1990 году.

 

Парк сохранил название от фамилии прежнего владельца этих мест. В первой половине XIX века расположенное на западном берегу Нижнего озера село Суздальское приобрел граф Андрей Петрович Шувалов, племянник известного в XVIII веке государственного деятеля, президента Академии художеств Иван иванович Шувалова. Новый хозяин построил здесь дворец и разбил сад. В последней четверти XIX века шуваловские земли были куплены так называемым Товариществом на паях. Это общество строило дачи, а отдельные участки имения сдавало в аренду.

Парк Александрино

 

(проспект Ветеранов, метро "Проспект ветеранов")

Этот живописный парк на юго-западе города объединил территории бывшей одноименной усадьбы и Ульянки. Сначала эти земли принадлежали Ивану Чернышеву, видному государственному деятелю, но в XIX веке перешли во владение рода Шереметевых. 

В годы Великой Отечественной войны парк частично разрушили, восстановили постройки и живописную его часть только к середине XX века. Сегодня здесь часто отдыхают местные жители, но градозащитникам все время приходится быть начеку: Александрино находится под угрозой застройки.

Сосновка

 

Пожалуй, самый большой парк в Петербурге. С XIX века Сосновка славилась своими дачами и прекрасным лесным массивом, в котором то и дело происходили всякие зловещие истории. В то время как некоторые его обитатели, среди которых были Тургенев и Белинский, прогуливались по тропинкам между соснами, другие устраивали поединки. Например, именно на месте современного перекрестка проспектов Светлановского и Тореза, в 1840 году состоялась дуэль Лермонтова и сына французского посла, после чего поэта в качестве наказания сослали на Кавказ.

   

Во время Великой Отечественной войны в Сосновке находился военный аэродром и школа по подготовке диверсионных отрядов. Выпускники этого учебного заведения должны были остаться в Ленинграде в случае его захвата фашистами, поэтому в 1945 году школа закрылась.

Сейчас здесь можно отдохнуть в прохладе сосен, прогуляться вдоль прудов, подружиться с белочками и даже, если повезет, собрать грибы.

Пискаревский

 

(проспект Непокоренных / улица Бутлерова, метро "площадь Мужества", "Политехническая", "Академическая")

Пискаревский парк возник в 60-х годах прошлого столетия как продолжение мемориальной зоны одноименного кладбища. Этот парк меньше других в Петербурге облагораживается и меняется - по словам местных жителей, зимой он и вовсе превращается в непроходимую лесную чащу.

Впрочем, летом здесь все-таки можно не просто прогуляться среди берез, осин и сосен, но и заняться спортом. Пискаревский парк почти сразу же с момента возникновения облюбовали лыжники — неподалеку находится школа, воспитавшая не одно поколение знаменитых на всю страну спортсменов. Ранней осенью здесь также можно прекрасно отдохнуть, прогуливаясь среди высоких деревьев.

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