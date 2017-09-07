"Газпром" защитит "Лахта центр" от перелетных гусей

"Газпром" разработал систему защиты башни "Лахта центра" от перелетных гусей. Элементы, снижающие опасность для птиц, разработаны по рекомендациям орнитологов и интегрированы во все проектные решения, сообщает Закс.ру со ссылкой на пресс-службу проекта.

К примеру, подсветка здания будет синей, так как именно этот цвет хорошо различают птицы. Кроме того, на башне будут мигать огни, что должно отталкивать птиц. Также на территории комплекса не будут высажены крупные деревья и кустарники, которые могут привлекать птиц, а вместо них появятся газоны и поставят малые архитектурные формы.

Верхнюю часть башни высотой в 90 метров покроют металлической сеткой, а не зеркальным покрытием, как остальную часть башни. Считается, что благодаря этому птицы воспримут башню как препятствие и начнут облетать ее.

Ранее активисты заявляли, что на большой высоте гуси развивают скорость до 120 км/час - удар об стены небоскреба на такой скорости станет смертельным.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил изданию "Спорт день за днем", что крыша на стадионе "Зенит-арена" протекает из-за бакланов. "Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка. Она выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 кг на кв. метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица - баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки", - заявил Албин.

Позже стало известно, что в проект стадиона была заложена защита от птиц. Судя по документам Албин не шутил. Однако, несмотря на наличие в проекте защиты, ее так не построили, так как бакланы и другие птицы все-таки добираются до крыши стадиона, и она протекает.