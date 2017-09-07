Стрелок из школы в Ивантеевке раскаялся

Ученик девятого класса школы номер 1 в подмосковной Ивантеевке Михаил П., устроивший стрельбу во время урока, раскаялся и попросил прощения у пострадавших. Об этом сообщил его адвокат Виктор Запрудский в Басманном суде столицы.

"Он сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших. Он сам не может это передать, так как находится в изоляторе", — передает слова адвоката "Интерфакс".

Он также уточнил, что в семье 15-летнего подростка не было никаких конфликтов, о которых сообщают СМИ. "Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой "пятой колонне" это может быть интересно", — заявил Запрудский.

Он также отметил, что намерен просить суд отправить школьника под домашний арест, чтобы тот смог продолжить обучение на дому. Родители школьника, по словам адвоката, выплатят ущерб за моральный и физический вред и готовы извиниться перед потерпевшим.

Во вторник, 5 сентября, Михаил П. пришел на урок информатики с кухонным топориком, ударил им учительницу по голове, после чего взорвал самодельные петарды и начал стрелять из пневматического оружия. Учительница получила черепно-мозговую травму, а трое учеников пострадали, выпрыгивая из окон школы.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Школьнику пока не предъявили обвинений.

Накануне, 6 сентября, детский омбудсмена Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что директора школы предупреждали о том, что ученик готовит теракт.

"В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было", - рассказала Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой.