Петербург вошел в пятерку самых чистых регионов России

Северная столица России впервые вошла в пятерку лидеров экологического рейтинга регионов страны, который составляет общественная организация "Зеленый патруль".

Петербург занял 4-е место, поднявшись, таким образом, сразу на четыре строчки по сравнению с весенним рейтингом, оставив позади Москву. Столица не смогла похвастаться чистотой из-за проблемы загрязнения атмосферного воздуха на востоке города, которое было зафиксировано этим летом.

Лидерами рейтинга по итогам лета 2017 года остаются Тамбовская область, республика Алтай и Алтайский край. В топ-10 также оказались Чувашская республика, Ульяновская область, Москва, Белгородская, Мурманская и Курская области.

Аутсайдером стала Свердловская область. Внизу рейтинга также оказались Челябинская, Московская, Иркутская, Брянская области, Севастополь, Ленинградская область, Бурятия, Оренбургская и Еврейская области.

Экологический рейтинг регионов РФ появился в 2007 года и с тех пор публикуется четыре раза в год. Он основывается на данных об экологически значимых событиях.