Из Петербурга можно будет улететь в Зальцбург и Инсбрук

Авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске новых рейсов зимнем расписании. Теперь из Петербурга можно будет полететь в Зальцбург и Инсбрук. Продажа авиабилетов уже началась, а полеты на горнолыжные курорты будут совершаться лайнеры Airbus A319.

Из Пулково в Зальцбург прямые рейсы будут выполняться с 30 декабря 2017 года по 24 марта 2018 года каждую неделю по субботам. Самолет будет вылетать из Петербурга в 7:05, а в Зальцбурге пассажиры окажутся уже в 8:00 по местному времени. Обратный рейс отправляется из австрийского Зальцбурга в 8:50 и прибывает в Пулково в 13:35.

В Инсбрук из Северной столицы России можно будет улететь с 29 декабря 2017 года по 23 марта 2018 года каждую пятницу. Из России пассажиры отправятся в 16:05, а в Инсбруке судно приземлится в 17:05 по местному времени. Обратный рейс из Инсбрука отправится в 17:55 и прибудет в Петербург в 22:50.