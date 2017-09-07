Врачи советуют быть осторожнее из-за сильнейшей в истории магнитной бури

В четверг, 7 сентября, ожидается сильнейшая геомагнитная буря, вызванная вспышка на Солнце. Ее признали мощнейшей за последние 12 лет, передает РИА «Новости»

Врачи советуют всем, особенно метеозависимым людям, следить за своим здоровьем, а также сократить физические нагрузки и постараться обезопасить себя от стрессов.

Ранее, 6 сентября, на Солнце в точке, которая обращена в сторону Земли, случился взрыв. Это станет причиной изменений в магнитном поле планеты.

Накануне сообщалось, что уровень солнечной активности вышел за пределы десятибалльной шкалы, достигнув отметки в 10.3, и находится в так называемой "черной" области.

Магнитные бури вызывают сгущение крови и недостаток поступления кислорода в клетки и мозг, что иногда приводит к росту гипертонических кризов.