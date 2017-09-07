Петербург поборется за звание самого «англоязычного» города в стране

В четверг, 7 сентября, открылась регистрация участников олимпиады Skyeng Super Cup Autumn 2017, которая пройдет с 28 сентября по 10 ноября и покажет самый «англоязычный» город России.

Ранее весной Петербург вошел в топ-10 городов, школьники из которых лучше всех выступили на международной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup. Тогда в олимпиаде приняло участие 82 500 школьников из 1000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.

Ученики 5-11 классов бесплатно проверят свои знания и посоревнуются со сверстниками на международном уровне. Принять участие смогут как самостоятельные участники, так и целые школы.

Все задания для олимпиады разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Участники олимпиады имеют шанс выиграть планшеты и поездки в англоязычную страну для практики языка. Наиболее активная школа получит интерактивные доски для обучения.



