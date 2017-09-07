Петербург стоит в пробках из-за дождя

В четверг утром, 7 сентября, Северная столица встала в пробках, сообщает сервис «Яндекс.Пробки», зафиксировав 7 баллов.

Главным фактором, который затрудняет движение, считается плохая погода – в Петербурге идет дождь.

Наиболее сильные заторы скопились на Витебском проспекте в сторону центра и на Пискаревском. Кроме того, заторы есть на Московском шоссе и проспекте Маршала Жукова.

На внутренней стороне КАД наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой составляет почти 8 километров.

Самая большая пробка за последние месяцы образовалась в начале августа на КАД. Ее длина превысила 7 километров. Тогда это также было зафиксировано в утренний час пик.