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Mail.ru оспорит в суде запрос ФАС на раскрытие переписки пользователя

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© Фото: tvc.ru

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По мнению российского холдинга, это требование противоречит Конституции РФ.

Российский холдинг Mail.ru планирует оспорить в суде требование управления ФАС по Красноярскому краю раскрыть переписку одного из пользователей почтового сервиса компании, сообщают Известия.

Запрос от регионального ФАС поступил в апреле в связи с расследованием дела о защите конкуренции. Юристы Mail.ru считают, это требование противоречит Конституции РФ.

После отказа раскрыть переписку компании Mail.ru был выписан штраф в размере 50 тыс. рублей. В холдинге решили оспорить это в Арбитражном суде Красноярского края.

Согласно ст. 10.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организаторы распространения информации обязаны предоставлять информацию о пользователях, включая содержание переписки, но только госорганам, отвечающим за оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

В законе «Об оперативно-разыскной деятельности» перечислены органы, которые занимаются такой деятельностью. В их числе — органы внутренних дел, ФСБ, Таможенная служба, Служба внешней разведки и другие. ФАС в этом списке нет.

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