В Пулково вновь пробки, вынуждающие водителей платить тысячу рублей

Утром в четверг, 7 сентября, в Пулково вновь скопились «платные пробки», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

«В Пулково в зоне отправления пассажиров большая пробка! За положенные 10 минут не проехать платный участок», – сообщает водитель Станислав, подтверждая свои слова фотографиями.

Фото: vk.com/spb_today

В начале июня время бесплатной парковки в аэропорту Пулково сократили с 15 до 10 минут, а в случае «опоздания» необходимо платить одну тысячу рублей.

Депутат Государственной думы Олег Нилов в начале августа направил запрос губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко и главе Минтранса Максиму Соколову по поводу сокращения бесплатного интервала посадки-высадки пассажиров у терминалов аэропорта Пулково. По его мнению, это такие штрафы выглядят абсурдными. Накануне,6 сентября, парковку в Пулково раскритиковал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Он заявлял, что у пассажиров и водителей вызывает напряжение не только высокий тариф, но и сбои в работе выпускающих шлагбаумов. Кроме того, многие из клиентов аэропорта не знают, что на территории парковочных комплексов Пулково есть возможность оставить автомобиль за 100-250 рублей/час, а для такси действует специальный тариф 20 рублей/час.