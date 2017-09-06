WhatsApp станет частично платным

Корпорация Facebook Inc. сделает платными новые функции приложения WhatsApp Business, которые созданы для общения представителей бизнеса с клиентами, передает The Wall Street Journal.

"Мы хотим дать возможность пользователям отправлять сообщения компаниям и получать желаемые ответы. В будущем мы намерены брать за это деньги с представителей бизнеса", -рассказал операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема.

Приложение WhatsApp Business создано для небольших компаний. Оно также может быть использовано как отдельный инструмент для крупных корпораций, который позволяет им подключаться напрямую к основному приложению WhatsApp. Сейчас, как сообщает издание, сервисы проходят тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии. Уже использует WhatsApp Business в работе голландская компания KLM Royal Dutch Airlines.

Мобильный мессенджер WhatsApp, основанный в 2009 году, позволяет передавать текстовые сообщения и изображения через интернет — пользователь оплачивает при этом лишь используемый трафик по тарифам своего оператора. В 2014 году компания Facebook приобрела WhatsApp за 19 миллиардов долларов.

