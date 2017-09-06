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В Петербурге появились двухметровые цитаты Петра I и Ломоносова

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© Фото: организаторы акции
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    Они просуществовали три часа.

    В среду, 6 сентября, в Петербурге появились двухметровые цитаты Екатерины II, Петра I, Пушкина, Суворова, Ломоносова, Гоголя, Крылова. Всего в Центральном районе города с 9:00 до 12:00 появились 25 высказываний великих людей, которые актуальны до сих пор.

    Так у казначейства Петр I заявляет, что «Всякий, кто украдет из казны настолько, сколько стоит веревка, на той же веревке повешен будет», Иван Крылов говорит: «А вору дай хоть миллион - он воровать не перестанет», намекая на скандальное строительство стадиона Зенит Арена, Пушкин же иронизирует у Финляндского вокзала: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?».

     

    «Как ни печально, но уже 300 лет мы говорим об одних и тех же проблемах. Надеюсь, кто-то лишний раз задумается, а кто-то начнет действовать», - рассказал один из участников флэшмоба/

    Акция прошла в поддержку медиаспектакля «Мы. Диалог великих предков», где ожившие бюсты ключевых личностей Российской Империи рассуждают о национальном характере и судьбе страны, о воровстве и лени, о коррупции и пьянстве, смелости и любви русского народа.

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