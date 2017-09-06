Станция метро «Лиговский Проспект» закрыта из-за угрозы взрыва

В среду, 6 сентября, в 20:34 станцию петербургского метро «Лиговский проспект закрыли из-за угрозы взрыва. Как сообщает пресс-служба подземки, обнаружен бесхозный предмет.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.