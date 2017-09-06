Картина дня: ДТП на Ветеранов, Крестный ход и футбол

Самой популярной новостью дня, по версии «Монитора» стало ДТП на проспекте Ветеранов. Первыми об этом написали «Водитель Петербурга» (08:20), «Фонтанка» и «Невские новости» (08:25). Утром 6 сентября на пересечении улицы Летчика Пилютова и проспекта Ветеранов водитель маршрутного такси въехал в трамвай. Удар был такой силы, что транспортное средство снесло с рельсов.

В столкновении пострадал один человек. Водитель трамвая получила травму и была доставлена в стационар. По предварительным данным, других раненых в этом ДТП нет.

Вторая по популярности новость дня – центр Северной столицы 11 и 12 сентября перекроют из-за крестного хода. Будут переносить мощи святого благоверного князя Александра Невского.

Движение транспортных средств будет полностью прекращено с 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября по участку площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, а также по Чернорецкому переулку и Тележной улице; с 19:00 11 сентября до 11:30 сентября по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, переулку Сергея Тюленина и с 10:30 до 13:00 12 сентября по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского поэтапно по ходу движения колонны, а также по площади Александра Невского.

Еще одна популярная тема дня касается футбола. Стало известно, что матч между ФК «Зенит» и «Уфа» перенесен на 18 сентября. Днем ранее, 5 сентября, продажа билетов на этот матч была приостановлена. В ближайшее время билеты на «Зенит-арену» вновь поступят в продажу. Ранее приобретенные билеты также считаются действительными для посещения матча.

Самыми оперативными 6 сентября стали «Фонтанка», «Пятый канал» и «Невские новости».