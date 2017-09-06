В России могут ввести автомобильные номера без привязки к региону

Правительство РФ планирует убрать из автомобильных номеров обозначение региона его регистрации, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники.

Кроме того, планируют оснастить номера чипами. Причина возможного появления нового формата номеров - увеличение числа возможных комбинаций. В настоящий момент в некоторых регионах есть нехватка номеров.

Планируется, что введение новых номеров случится в сентябре 2018 года. Во время переходного периода будут действовать два варианта автомобильных номеров.

Чуть меньше года назад в Студии Артемия Лебедева по собственной инициативе разработали новый формат автомобильных номеров. Так как эта студия разработала большое количество дизайн-материалов для различных государственных учреждений и ведомств, существует большая доля вероятности, что в новых российских автомобильных номерах используют разработку этого дизайнера.