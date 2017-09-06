На границе с Финляндией щенка спасли от усыпления

На границе с Финляндией у граждан, направляющихся из Кабардино-Балкарии в Германию, отобрали щенка, так как у животного не было необходимых документов, сообщают в приюте для животных «Галкино подворье».

Щенку грозило усыпление, так как у его хозяев не было прав вернуться в РФ, а с ними он ехать не мог. Таможенники связались с финским благотворительным обществом, которое смогло довезти животное до Выборга.

В настоящий момент щенка взяли в приют. Сейчас зоозащитники ищут ему временный дом на месяц-полтора.