В Петербурге подорожали пельмени и презервативы

За минувшие две недели в сетевых магазинах Петербурга подорожали презервативы и пельмени. Такие выводы можно сделать из результатов проекта «Индекс холостяка», который совместно проводят АБН и «Эхо Москвы в Петербурге».

Презервативы в среднем стали стоить дороже на 13,3 рублей, а пельмени теперь стоят дороже на 10,81 рублей. Кроме того, подорожание коснулось и сыра – за килограмм «Российского» теперь нужно заплатить порядка 356,53 рублей, что почти на 12 рублей выше, чем две недели назад.

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Теперь сэкономить получится на рисе и водке. За прошедшие две недели они подешевели почти на 4 рубля. Буханку хлеба также теперь можно купить дешевле – за 50,13 рублей. Но в целом корзина холостяка подорожала чуть больше чем на 46 рублей до 2181,89 рублей.