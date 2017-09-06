Утром 7 сентября разведут Ладожский мост

В четверг, 7 сентября, с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке танкера «Балтик Сигал» разведут Ладожский мост. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На это время движение автотранспорта по трассе Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) будет полностью перекрыто. Технологическая разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

«Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.