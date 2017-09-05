Ученые: Алкоголь по-разному влияет на мозг мужчин и женщин

Длительный прием алкоголя по-разному отражается на мозговой деятельности мужчины и женщины. Об этом передает АБН со ссылкой на доклад финских ученных, опубликованный в рамках конференции Европейской коллегии нейропсихофармакологии.

Электрическая активность головного мозга мужчин под действием алкоголя изменяется сильнее, чем у женщин. Длительный прием спиртного влияет на нейротрансмиссию обоих рецепторов гамма-аминомасляной кислоты у мужчин, и только на один рецептор ГАМК у женщин.

Ученные исследовали 11 мужчин и 16 женщин, которые употребляли алкоголь на протяжении длительного времени. Их анализы сопоставили с результатом 12 мужчин и 13 женщин, которые практически не употребляли алкоголь.

ГАМК обычно вызывает успокоение нервной активности. Исследования на животных показывали, что рецепторы ГАМК-а связаны с моделью потребления алкоголя, а рецепторы ГАМК-б – с общей тягой к спирту.

При этом учёные отмечают, что мужской алкоголизм значительно легче поддаётся лечению, чем женский, что крайне любопытно с точки зрения нейробиологии, поскольку снижение мозговой активности у мужчин проявляется гораздо сильнее. По мнению учёных, гендерные различия стоит учитывать при создании современных препаратов для лечения алкогольной зависимости, поскольку их курсовой приём может по-разному сказаться на психической активности и состоянии мужчин и женщин.