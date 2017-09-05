На развязке КАД с Софийской улицей 6 сентября полностью перекроют съезд

В среду, 6 сентября, на развязке КАД с Софийской улицей (км 61+550 – км 61+900 внутреннего кольца) в связи с ремонтом дроги полностью перекроют съезд. Об этом вечером во вторник, 5 сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать с 9:30 до 22:00. Будет полностью перекрыт для движения съезд с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область, а также перекроют первую полосу по основному ходу КАД.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Генеральный подрядчик ремонтных работ ООО СПК «Зелёный город».