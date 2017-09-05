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Картина Дня: Робби Уильямс, «Зенит» и «Сколково»

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© Фото: TopNovosti

Темы дня

Почему отменен концерт известного певца в Петербурге, по какой причине перестали продавать билеты на игру «Зенит» - «Уфа», когда в Северной столице может появиться свое «Сколково».

Самая популярная тема дня, по версии «Монитора», отмена концерта британского поп-певца Робби Уильямса в Москве и Петербурге. Первыми об этом написали «Пятый канал» (17:15), «Санкт-Петербург.ру» и «Бумага» (17:35).

Концерты в Петербурге и Москве отменны из-за болезни певца.  б этом на своей странице в Facebook сообщил президент концертного агентства Talent Concert International (T.C.I.) Эдуард Ратников.

Также отменен концерт Робби Уильямса в Сочи. Порядок возврата денег за купленные билеты опубликуют в ближайшее время. По словам промоутера, певец только что отменил концерты в России из-за болезни. Чем вызвано недомогание британского музыканта, Ратников не сообщил.

Робби Уильямс должен был выступить в Ледовом дворце Петербурга 7 сентября в рамках тура в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show.

Вторая по популярности тема дня – возможный перенос даты матча «Зенит» — «Уфа». В пресс-службе клуба заявили, что все ранее купленные билеты на матч 10-го тура «Зенит» — «Уфа» останутся действительными, если дата встречи будет перенесена.

Изначально игра между «Зенитом» и «Уфой» должна была состояться 17 сентября на стадионе «Зенит-арена» в 19:00 по московскому времени.

Еще одна популярная новость – в Северной столице может свой «Сколково». До конца этого года. Известно, что открывать филиал будут на деньги «Сколково» - правительство города намерено оказывать лишь организационную помощь.

В настоящий момент резидентами московского «Сколково» являются более 170 предприятий Северной столицы. Петербургский «Сколково» может появиться на территории «Ленполиграфмаша». Сейчас там находятся технопарк, центр прототипирования и инжиниринговые центры. 

Самыми оперативными за день стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Бумага».

 

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