СПбГУ остался в рейтинге лучших вузов мира

Петербургский государственный университет (СПбГУ) сохранил свою позицию в ведущем рейтинге мировых вузов (World University Rankings). Он третий год подряд входит в ту же группу - с 401-го по 500-е место.

В первой сотне рейтинга российских вузов не оказалось, удержался во второй сотне МГУ — он оказался на 194-й строчке. После 200-й позиции составители рейтинга не присуждают места, распределяя остальные вузы по более обширным группам — по 50 и 100. Оценки каждого заведения приводятся по 100-балльной шкале.

СПбГУ пропустил вперед семь российских вузов, набрав 39,9 очка из ста по общим показателям. 47,3 балла эксперты поставили ему за преподавание, 29,8 – за исследовательскую работу, и оценив индекс цитирования на 31,5. Последний показатель единственный, по которому главный петербургский вуз обогнал своего московского конкурента.

В первую тройку лучших вузов мира вошли Оксфорд, Кембридж и Калифорнийский технологический институт.