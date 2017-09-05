В Петербурге появится свой «Сколково»

До конца 2017 года в Петербурге может появиться филиал «Сколково», заявил во вторник, 5 сентября, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Он заявил, что по филиалу «Сколково» в Северной столице есть «принципиальное решение». При этом, как подчеркнул глава комитета, для открытия нужны несколько изменений в законах.

Открывать филиал будут на деньги «Сколково» - правительство города намерено оказывать лишь организационную помощь.

В настоящий момент резидентами московского «Сколково» являются более 170 предприятий Северной столицы. Петербургский «Сколково» может появиться на территории «Ленполиграфмаша». Сейчас там находятся технопарк, центр прототипирования и инжиниринговые центры.

«Сколково» — инновационный центр, основанный в 2010 году. Его деятельность сосредоточена на «приоритетных отраслях экономики РФ», а именно телекоммуникации и космос, медицинские технологии, энергоэффективность, информационные, а также ядерные технологии.