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«Наблюдатели Петербурга» сообщают о DOS-атаке

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© Фото: drive2.ru

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На их телефоны десять часов подряд шли звонки.

Активисты общественной организации «Наблюдатели Петербурга», которая организует наблюдение за предстоящими выборами в нескольких регионах Северо-Запада, сообщают о DOS-атаке.

По их словам, с 20:00 3 сентября по 6:00 4 сентября на телефоны участников организации поступали непрерывные звонки с тысяч случайных номеров, которые блокировали возможность использования телефона.

«Ситуация очень напоминает ту, что произошла в единый день голосования 18 сентября 2016 года, когда аналогичная DOS-атака началась точно так же в 20:00, и блокировала помимо телефонов активистов также и телефоны call-центра. 25 сентября 2016 года DOS-атака повторилась», - уточняют активисты.

По факту массовых звонков активисты подали заявления в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области с просьбой установить организаторов атаки и привлечь их к ответственности.

В воскресенье, 10 сентября, дополнительные выборы в Госдуму пройдут, в том числе, в Кингисеппском одномандатном округе Ленинградской области.

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