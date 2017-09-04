«Наблюдатели Петербурга» сообщают о DOS-атаке

Активисты общественной организации «Наблюдатели Петербурга», которая организует наблюдение за предстоящими выборами в нескольких регионах Северо-Запада, сообщают о DOS-атаке.

По их словам, с 20:00 3 сентября по 6:00 4 сентября на телефоны участников организации поступали непрерывные звонки с тысяч случайных номеров, которые блокировали возможность использования телефона.



«Ситуация очень напоминает ту, что произошла в единый день голосования 18 сентября 2016 года, когда аналогичная DOS-атака началась точно так же в 20:00, и блокировала помимо телефонов активистов также и телефоны call-центра. 25 сентября 2016 года DOS-атака повторилась», - уточняют активисты.



По факту массовых звонков активисты подали заявления в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области с просьбой установить организаторов атаки и привлечь их к ответственности.

В воскресенье, 10 сентября, дополнительные выборы в Госдуму пройдут, в том числе, в Кингисеппском одномандатном округе Ленинградской области.