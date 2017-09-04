Расследование теракта в метро Петербурга продлено до декабря этого года. В настоящий момент обвинение в причастности к подрыву поезда предъявлено 11 фигурантам.

Следственный комитет России (СКР) обратился с ходатайствами о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей гражданам РФ и иностранных государств, задержанных после теракта в метро Петербурга 3 апреля. Все одиннадцать задержанных оставлены под арестом на три месяца

Семеро обвиняемых проживали в Петербурге на Товарищеском проспекте, съемную квартиру которых брали штурмом. Четыре предполагаемых сообщника, в том числе женщина, были задержаны в столице, где работали в одном кафе.

Исполнителем теракта в метро Петербурга считается Акбаржон Джалилов. Он погиб при взрыве, унеся с собой жизни еще 15 пассажиров.