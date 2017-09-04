Мосгорсуд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в мошенничестве. Подсудимому лишь смягчили условия содержания - теперь Серебрянникову разрешены прогулки и общение с адвокатом по телефону.

В ходе рассмотрения апелляции на домашний арест в суде были представлены несколько десятков новых поручительств от российских деятелей культуры. Среди них режиссеры Марк Захаров, Александр Сокуров, Глеб Панфилов, Евгений Каменькович, певец Валерий Меладзе, модель Наталья Водянова и другие.

Ранее стало известно, что в поддержку Серебрянникова выступил актер Иэн Маккеллен. Письмо начинается словами: "Я 78-летний актер театра и кино, наиболее известный за пределами Великобритании как Гэндальф из «Властелина колец»". Подписался актер как "сэр Иэн Маккеллен, кавалер Ордена Чести, Командор Британской империи".

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов».

На суде 23 августа за режиссера поручились многие деятели искусства, в том числе Наталья Солженицына, Ирина Прохорова, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Константин Хабенский и Алексей Учитель, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

Режиссер обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".