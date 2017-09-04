В Петербурге бывший придворный госпиталь получил статус памятника

Здание Придворно-конюшенного госпиталя в Чебоксарском переулке получило статус памятника регионального значения. Теперь оно включено в единый государственный реестр. Этот статус накладывает на владельца здания более жесткие требования к его содержанию.

Каменные корпуса этого лазарета появились в 1846 году. В то время госпиталь, который до конца 1880‑х годов официально назывался Придворно-конюшенным, имел несколько десятков стационарных коек и два дополнительных лазарета. Один из них предназначался для лечения детей.

В 1888 году здание переименовали в Санкт-Петербургский госпиталь дворцового ведомства и передали в ведение Главного дворцового управления.

Корпуса сооружения были построены по проекту архитектора Романа Кузьмина. Позже госпитальные помещения перестраивались. В конце 1880‑х здание медицинского учреждения вместе со сменой названия было перестроено, работы осуществлялись архитекторами В. П. Самохваловым и Н. А. Горностаевым.

После революции госпиталь продолжал работать как городская больница. В годы войны и блокады здесь принимали пациентов и обслуживали рабочих, строящих оборонительные сооружения вокруг города.

В последние годы прошлого века в Чебоксарском переулке был создан центр по лечению хирургических инфекций, который закрылся в 2006 году.

К 2009 году сооружение реконструировали под лечебно-оздоровительный центр.