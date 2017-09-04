В 2018 году Петербург заплатит за ЗСД более 4 млрд рублей

Петербургские власти в следующем 2018 году заплатят ООО «Магистраль Северной столицы» 4,1 млрд рублей за использование Западного скоростного диаметра (ЗСД), заявил первый зампред комитета по инвестициям Дмитрий Синкин.

Он уточнил, что в 2017 сумма составила более 5 млрд рублей, передает АБН.

Синкин также заявил, что Смольный заключил договоры на строительство трех новых съездов - в районе Белоострова, Шуваловского проспекта и Шкиперского протока. Общий объем затрат оценивается в 7 млрд руб.



Строить эти съезды будут за счет инвестора. При этом Синкин не уточнил, увеличит ли заключение дополнительного соглашения срок выплаты субсидий инвестору. На строительство съездов может понадобиться 3-4 года

В апреле этого года стало известно, что «Магистраль Северной столицы» дополнительно получит 603 млн рублей субсидий. Это якобы связано с тем, что в 2016 году эксплуатация части участка скоростной магистрали проходила на безвозмездной основе.

В середине февраля ЗСД потерял почти 10% трафика после ввода тарифа на центральном участке. В компании отметили, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры. С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон.