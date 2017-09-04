Петербуржцам начали ставить прививки от гриппа у метро «Ленинский проспект»

В понедельник, 4 сентября, начали работать передвижные пункты прививок от гриппа у станции метро «Ленинский проспект» в Северной столице. Через две недели еще один пункт появится у «Нарвской», сообщает «Доктор Питер».

Сейчас поставить прививку можно у дома по адресу Ленинский проспект, 127. Пройти вакцинацию в понедельник, среду и четверг здесь можно с 9:30 до 15:30, а во вторник - с 15:00 до 19:00.

С 18 сентября передвижной прививочный пункт появится на пешеходной зоне у «Нарвской».

Противопоказания на вакцинации - аллергические реакции на предшествующую прививку, на компоненты вакцины (куриный белок), острые лихорадочные состояния, обострение хронических заболеваний, заболевания надпочечников и наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы.

При этом жителям города старше 65 лет, а также пациентам, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом и иммунодефицитами прививка от гриппа особенно необходима.