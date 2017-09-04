В России выросло число долгожителей

В России увеличилось число людей, родившихся 100 и более лет назад, передают Известия со ссылкой на данные Росстата.

Это почти на тысячу человек больше, чем год назад. При этом большинство долгожителей — женщины. Так, на одного долгожителя-мужчину приходятся три его сверстницы.

«С января 2016-го по январь 2017 года количество долгожителей (100 лет и больше) в стране увеличилось на 923 человека и достигло 15 704 человек (с 2014 по 2015 год рост был на 600 человек)», — говорится в сообщении Росстата.

По мнению доктора исторических наук, профессора факультета глобальных процессов МГУ Андрея Коротаева, это связано, прежде всего, с развитием медицины. Он также отметил, что продолжительности жизни в РФ наблюдается с 2005 года.

Суждение о том, что жить дольше позволяет современная медицина, подтверждает тот факт, что почти все долгожители в России проживают в городах.