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На трассе «Кола» разведут Ладожский мост

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© Фото: architectureguru.ru

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Движение будет перекрыто на 45 минут.

В понедельник, 4 сентября, с 15:00 до 15:45 Ладожский мост будет разведен для прохода по реке танкера «Балтик Сигал». На 45 минут будет полностью перекрыто движение автотранспорта на федеральной трассе «Кола».

Ладожский мост, который расположен в Кировском районе Ленинградской области, регулярно разводят для прохода судов.

Технологическая разводка моста может производиться при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. Сегодня, 4 сентября, в городе ожидается до +18 градусов, а скорость ветра не будет превышать 12 м/с.

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