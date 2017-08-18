В Петербург возвращаются туристы из Барселоны

Утром в пятницу, 18 августа, в Северную столицу прибыл первый рейс из Барселоны, где накануне произошел теракт.

Одна из российских туристок сообщила журналистам, что чуть было не стала жертвой наезда на прохожих террористов.

«Очень страшно. Мы в Питере пережили такое же. В этот же день мы с дочерью собирались пройти по этой улице, но по счастливой случайности не успели», - передают ее слова «Известия».

Свои соболезнования жителям Испании высказали первые лица города. Так, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что глубоко потрясен трагедией в Барселоне. « В результате чудовищного террористического акта погибли люди – граждане разных стран. Очень многие получили ранения. Петербург несколько месяцев назад испытал подобную атаку террористов. Поэтому мы с особой болью восприняли известие из Испании», - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Соболезнования Генеральному консулу Испании в Петербурге ХуануАнтонио Мартинесу-Каттанео и Гингстону высказал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. «Это зверское преступление против мирных граждан болью и скорбью отозвалось в сердцах всех петербуржцев. Уверен, убийцы не останутся безнаказанными. Все страны мира должны объединить свои усилия в борьбе со страшным злом международного терроризма», - написал в своем обращении Макаров.

Ранее стало известно, что среди пострадавших есть россиянка. Из какого она города – не сообщается.

За последние сутки в Испании произошло два теракта. Вечером минувшего дня в Каталонии убиты пятеро террористов, причастные к атаке в Барселоне и пытавшиеся повторить ее. На террористах были пояса-смертников. Преступники были убиты, когда въехали на фургоне в группу людей. Семь человек получили ранения, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее днем, 17 августа, микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. В результате погибли 13 человек, травмы получили более 100 жителей и гостей города. Водитель скрылся с места преступления.

Власти города объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 км от Барселоны. Одного из них зовут Дрисс Укабир. Еще один человек, предположительно причастный к теракту, был убит полицейскими в пригороде Барселоны.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».