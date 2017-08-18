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Суд отменил штраф к Кронштадтскому морскому заводу по крейсеру «Аврора»

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© Фото: Korabli.eu

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Ранее УФАС наложило на завод штраф 25 тыс. рублей.

Кронштадтский морской завод (КМЗ) оспорил в арбитражном суде штраф, который наложило на него УФАС по Петербургу. Такое решение опубликовано на сайте суда.

В 2016 году УФАС проводило внеплановую проверку КМЗ. Внимание антимонопольщиков привлек контракт от 20 марта 2015 года на ремонт крейсера "Аврора". В УФАС посчитали, что КМЗ затянуло с публикацией протокола подведения итогов закупки по циклевке тикового настила и заделке трещин герметиком. Подрядчиком является ООО "Историческая верфь "ПОЛТАВА".

На КМЗ был наложен штраф в размере 25 тыс. рублей. Однако суд выявил нарушения в форме проведения проверки УФАС.

Это не единственный штраф, который получил КМЗ от УФАС. В начале июня завод был оштрафован на 125 тыс. и 300 тыс. рублей. За это же нарушение на 15 тыс. рублей. оштрафован первый заместитель гендиректора КМЗ (ч. 2 ст.19.7.2 КоАП РФ).

Например, в рамках договора на поставку соединения рукавного авансовый платеж должен был быть перечислен в течение 10 рабочих дней, но в итоге платеж был осуществлен с задержкой в две недели.  

Ранее за представление недостоверных сведений КМЗ и его директор как должностное лицо были оштрафованы на 105 и 15 тыс. рублей.

Ремонт крейсера "Аврора" проводился на КМЗ с сентября 2014 года. Крейсер 

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