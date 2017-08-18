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Этим летом петербуржцы стали тратить на развлечения в пять раз больше

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© Фото: Peterburg-rf.ru

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Траты на квесты увеличились в 35 раз.

В Петербурге летом 2017 года на развлечения горожане потратили в 5,3 раза больше, чем за такой же период 2016 года, говорится в исследовании "Яндекса" со ссылкой на данные по операциям через "Яндекс.Кассу" и "Яндекс.Деньги".

Больше всего этим летом возросла популярность квестов — число платежей за них увеличилось в 35 раз. Также петербуржцы стали более активно ходить в цирки, театры, на концерты и публичные лекции: в первом случае число покупок билетов выросло в 6,2 раза, во втором — в 5,2 раза, в третьем — во столько же, в четвертом — в 5 раз.

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Больше всего в среднем за раз горожане тратят на публичные лекции и квесты — 3780 и 3385 рублей. Далее следуют траты на театры — 2380 рублей, концерты — 2170 рублей, спортивные мероприятия — 1574 рубля, бары — 895 рублей, цирки и аттракционы — 820 рублей, музеи и выставки — 660 рублей.

Самый маленькое количество денег тратится на поход в кино — 482 рубля.

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