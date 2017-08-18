Манежная и часть Итальянской временно станут пешеходными

Фестиваль «Живые улицы» изменит схему движения в центре Петербурга, сообщают в КРТИ.

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С 10:00 субботы, 19 августа, до 6:00 понедельника, 21 августа, будут закрыты Итальянская улица от Садовой улицы до Манежной площади, Кленовая улица от Инженерной улицы до Манежной площади, а также Манежная площадь.

Фестиваль «Живые улицы» пройдет в городе на Неве уже третий раз В воскресенье, 20 августа, дороги станут доступны для пешеходов, парковки превратятся в газоны со скамейками, тротуары — в площадки для спорта, игр и творчества.

Вход в открытое пространство будет свободный. В 2017 году городской праздник за день посетили более 25 тыс. человек.