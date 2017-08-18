При теракте в Барселоне пострадала россиянка

В результате теракта в центре Барселоны пострадала гражданка России, сообщают в Ростуризме.

Ее имя не называется. Всего при теракте погибли и пострадали граждане 18 стран, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на властей Каталонии.

Среди них — граждане Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии.

Ранее стало известно, что в Каталонии убиты пятеро террористов, причастные к атаке в Барселоне и пытавшиеся повторить ее. На террористах были пояса-смертников. Преступники были убиты, когда въехали на фургоне в группу людей. Семь человек получили ранения, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее днем, 17 августа, микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. В результате погибли 13 человек, травмы получили более 100 жителей и гостей города. Водитель скрылся с места преступления.

Власти объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 км от Барселоны. Одного из них зовут Дрисс Укабир. Еще один человек, предположительно причастный к теракту, был убит полицейскими в пригороде Барселоны.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».